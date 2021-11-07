Диаспора отвергла причастность азербайджанцев к драке в Новой Москве

Участники драки в Новой Москве не имеют отношения к Азербайджану. Об этом «Газете.ру» заявил глава азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев.

«Молодые люди являются гражданами России и никакого отношения к Азербайджану не имеют. Мы осуждаем этот поступок вне зависимости от национальности», — указал он.

Представитель диаспоры также отметил, что, указывая национальность преступника, СМИ разжигают межнациональную рознь в обществе. «Говорить о том, что это азербайджанцы, понаехали, здесь совершают только преступления и никакой пользы от них нет, — это ни к чему хорошему не приведет», — резюмировал Тагиев.

6 ноября в столичном главке МВД рассказали подробности о нападавших. Они были трудоустроены как разнорабочие, российское гражданство получили около девяти лет назад.

Нападение группы мужчин на отца с ребенком в районе Новые Ватутинки произошло 4 ноября. Полиция возбудила уголовное дело. Арестованы четверо подозреваемых. Они отказались признать вину в покушении на убийство, однако не отрицают участие в драке. Также они назвали пострадавшего — отца с четырехлетним ребенком — зачинщиком конфликта.