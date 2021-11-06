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Стали известны подробности нападения в Новых Ватутинках

Mash: потерпевшие Никита и Александр рассказали, как начался конфликт в Новых Ватутинках
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Фото: Andrey Mihaylov / Shutterstock

Потерпевшие, 24-летний Никита Уткин и 31-летний Александр Жиловников, рассказали о том, как начался конфликт, переросший в нападение в подмосковном городе Новые Ватутинки. Их слова передает Telegram-канал Mash.

Все началось у магазина «Красное&Белое», близ которого Уткин поругался с двумя прохожими. Один из них, по словам потерпевших, достал нож, а второй ударил Никиту. Александр, который стоял рядом вместе с ребенком, схватил бутылку и ударил одного из нападавших.

Тем же вечером Уткин и Жиловников, переходя дорогу, встретили четверых мужчин. Один из них оказался участником первой стычки. Он указал на Никиту и Александра, которые шли вместе с ребенком. Толпа бросилась за ними. Далее началась драка, попавшая на видео.

Ранее стало известно, что нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 18-летний Араз Мусаев и 17-летний Эльхан Г. Все они — уроженцы одной из стран Закавказья, а трое из них получили гражданство России в городе Оренбург.

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