СК предъявит обвинение по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве

СК: напавшим на отца с сыном в Новой Москве планируют предъявить обвинения

Четырем задержанным после нападения на отца с сыном в Новой Москве планируют предъявить обвинение. Их также проверят на причастность к совершению других преступлений, заявила старший помощник руководителя столичного управления Следственного Комитета (СК) Юлия Иванова, ее цитирует ТАСС.

«В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. В качестве подозреваемых фигуранты предъявлены потерпевшим для опознания, проведены очные ставки и обыски по местам фактического проживания подозреваемых», — рассказала Иванова.

Она добавила, что в ходе работы по делу о нападении допрошены все очевидцы. С пострадавшим ребенком работают психологи.

По словам Ивановой, нападавшим планируется предъявить обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего.

Вечером в четверг, 4 ноября, группа молодых людей напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью — «покушение на убийство». Он подчеркнул, что, со слов потерпевшего, у нападавших при себе имелся колюще-режущий предмет.

