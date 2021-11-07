Защита обжалует арест участников драки в Новой Москве

Сторона защиты обжалует арест обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из участников драки Романа Масютенко.

По словам Масютенко, в таких случаях, когда доверитель не согласен с решением суда и обвинителями, всегда планируется обжалование. Он подчеркнул, что, вероятно, по всем подсудимым будет аналогичное решение.

Ранее сообщалось, что четверо участников нападения в Новой Москве арестованы. Фигуранты уголовного дела отказались признавать вину в покушении на убийство, однако не отрицают участие в драке. Также они назвали пострадавшего зачинщиком конфликта.

4 ноября в районе Новые Ватутинки произошло нападение на мужчину с ребенком. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В московском главке МВД рассказали, что нападавшие были трудоустроены как разнорабочие. Российское гражданство они получили девять лет назад.

