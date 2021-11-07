Четверо участников драки в Новой Москве арестованы

РИА Новости: все обвиняемые в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве арестованы

Все четверо обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве арестованы, передает РИА Новости со ссылкой на Щербинский суд столицы.

Ранее были заключены под стражу до 5 января двое участников драки. Всем им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Все четверо фигурантов уголовного дела отказались признавать вину в покушении на убийство, однако не отрицают участие в драке. Также они назвали пострадавшего зачинщиком конфликта.

4 ноября в районе Новые Ватутинки произошло нападение на мужчину с ребенком. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В московском главке МВД рассказали, что нападавшие были трудоустроены как разнорабочие. Российское гражданство они получили девять лет назад.