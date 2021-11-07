Участники драки в Новой Москве отказались признать вину в покушении на убийство

Адвокат: четверо участников драки в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство

Все четверо участников драки в районе Новые Ватутинки в Новой Москве признают вину в хулиганстве, однако отрицают обвинения в покушении на убийство. Об этом заявил их адвокат, сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

6 ноября в столичном главке МВД рассказали подробности о нападавших. Они были трудоустроены как разнорабочие, российское гражданство получили около девяти лет назад.

Нападение группы людей на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки произошло 4 ноября. Полиция возбудила уголовное дело. Задержаны четверо подозреваемых.