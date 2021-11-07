Четверых подозреваемых в нападении на россиянина с сыном попросили арестовать

СК ходатайствовал о заключении под стражу участников нападения в Новой Москве

Следственные органы попросили об аресте четырех фигурантов дела о нападении на мужчину с сыном в Новой Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России (СКР) по столице Юлию Иванову.

Ходатайство о заключении под стражу подозреваемых в покушении на убийство отца с сыном подано в Щербинский городской суд 7 ноября.

Представитель СК добавила, что в рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, истребованы характеристики на обвиняемых, их также проверяют на причастность к совершению других преступлений.

6 ноября в столичном главке МВД рассказали подробности о напавших на россиянина с ребенком в Новых Ватутинках. Они были трудоустроены как разнорабочие, российское гражданство получили около девяти лет назад.

Нападение группы людей на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки произошло 4 ноября. Полиция возбудила уголовное дело. Задержаны четверо подозреваемых.