Задержанных за избиение отца с ребенком в Новой Москве увезли из СК

Избивших отца с ребенком в Новой Москве увезли из Следственного комитета

РЕН ТВ

Машина с молодыми людьми, задержанными после избиения молодого отца на глазах сына в Новой Москве, уехала из отделения Следственного комитета (СК) России, передает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как задержанных увезли из СК, машина проезжает мимо камеры снимающего.

В четверг, 4 ноября, стало известно, что группа кавказцев напала на мужчину с четырехлетним ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. В ролике видно, как отец, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. Также были раскрыты подробности дела: следователи установили личности подозреваемых в избиении.

Один из задержанных заявил, что инициатором драки стал молодой отец. У потерпевшего имеется криминальное прошлое: в апреле 2021 года он был судим за мошенничество.