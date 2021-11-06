Раскрыты подробности о напавших на россиянина с ребенком в Новых Ватутинках

Представитель МВД Васенин: напавшие на мужчину с ребенком в Ватутинках были разнорабочими

Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» раскрыл подробности о напавших на россиянина с ребенком в Новых Ватутинках.

По его словам, задержанные по делу о конфликте с мужчиной в Новой Москве были трудоустроены как разнорабочие. «Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены», — сказал представитель МВД.

По его словам, подозреваемые также получили российское гражданство около девяти лет назад. При этом Васенин на вопрос о том, оказывали ли какое-то давление на полицию по этому инциденту, ответил, что «даже попыток таких не было».

Ранее потерпевшие, 24-летний Никита Уткин и 31-летний Александр Жиловников, рассказали о том, как начался конфликт, переросший в нападение в подмосковном городе Новые Ватутинки. Все началось у магазина «Красное&Белое», близ которого Уткин поругался с двумя прохожими. Один из них, по словам потерпевших, достал нож, а второй ударил Никиту.

Нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 18-летний Араз Мусаев и 17-летний Эльхан Г. Все они — уроженцы одной из стран Закавказья, а трое из них получили гражданство России в городе Оренбург.