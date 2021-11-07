Суд арестовал второго участника драки в Новой Москве

РИА Новости: второго напавшего на мужчину с ребенком в Новой Москве арестовали до 5 января

Суд арестовал второго обвиняемого в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, передает РИА Новости со ссылкой на Щербинский суд Москвы.

Отмечается, что несовершеннолетнего участника драки заключили под стражу до 5 января.

Ранее стало известно, что все четверо фигурантов уголовного дела не признают вину в покушении на убийство, однако и не отрицают участие в драке. Также они называют пострадавшего зачинщиком конфликта.

Нападение на мужчину с ребенком произошло 4 ноября в районе Новые Ватутинки. На данный момент возбуждено уголовное дело, а все четверо подозреваемых задержаны. В московском главке МВД рассказали, что нападавшие были трудоустроены как разнорабочие, получив российское гражданство девять лет назад.