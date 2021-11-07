Адвокат задержанных участников драки в Новой Москве рассказал о новой стычке

Адвокат Масютенко: потерпевшие в драке в Новой Москве едва не подрались с обвиняемыми

Потерпевшие в драке в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве во время очной ставки едва не подрались с обвиняемыми в нападении. О новой стычке рассказал ТАСС адвокат одного из обвиняемых Роман Масютенко.

На очной ставке потерпевшие вели себя агрессивно. Более того, юрист Масютенко утверждает, что они дают следователям противоречивые показания о том, с чего начался конфликт.

«По словам отца, драка началась после того, как его сына ударили по щеке. В то же время, второй потерпевший по фамилии Уткин утверждает, что конфликт начался после того, как кто-то из обвиняемых толкнул его плечом», — пояснил адвокат задержанных.

6 ноября в столичном главке МВД рассказали подробности о нападавших. Они были трудоустроены как разнорабочие, российское гражданство получили около девяти лет назад.

Нападение группы людей на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки произошло 4 ноября. Полиция возбудила уголовное дело. Задержаны четверо подозреваемых.