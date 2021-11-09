Закрыто дело о неуплате налогов против бизнесмена Быкова

Следственный комитет России (СКР) закрыл уголовное дело о неуплате налогов в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного на 13 лет заключения за два убийства, совершенных в 1994 году. Об этом сообщили «Ленте.ру» в управлении ведомства по Красноярскому краю.

Расследование прекращено в связи с тем, что фигурант дела полностью возместил ущерб, погасив налоговую задолженность в сумме 60 миллионов рублей и пени со штрафами еще на 15 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2014-го по 2017 год бизнесмен заключил с двумя компаниями соглашения, по которым ему переходило право требования долга с трех красноярских фирм. Они выплатили ему 467 миллионов рублей, однако Быков, по данным СКР, не заплатил с этих доходов налоги. К тому же следствие считает, что фирмы аффилированы с ним.

15 октября сообщалось, что следователи возбудили новое уголовное дело против Быкова по статьям 33 и 105 УК РФ («Подстрекательство другого человека путем угрозы к совершению убийства»).

По версии следствия, в 1998 году по его указанию был расстрелян 48-летний авторитет Владимир Филиппов. За организацию его убийства осудили Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка.

7 сентября Свердловский районный суд Красноярска на основании вердикта присяжных приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства в 1994 году. По версии следствия, он подозревал, что 23-летний член его преступной группы Александр Наумов готовит на него покушение, — у них был конфликт из-за распределения доходов от совместной деятельности. По заказу бизнесмена, 24 июля 1994 года Наумова и его друга Кирилла Войтенко расстреляли из автомата и пистолета Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Первый был задержан и получил пожизненное лишение свободы, его подельник сейчас находится в розыске. Еще один причастный к организации убийства Владимир Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Он отбыл свой срок и уже находится на свободе. Свою вину Анатолий Быков не признал.