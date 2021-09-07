Адвокат бизнесмена Быкова прокомментировал приговор по делу о двойном убийстве

Адвокат Алексей Прохоров, защищавший красноярского бизнесмена Анатолия Быкова на суде по делу об организации двойного убийства в 1994 году, прокомментировал приговор, вынесенный его подзащитному. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам юриста, Быков, которого суд на основании вердикта присяжных заседателей приговорил к 13 годам лишения свободы, воспринял это решение спокойно и намерен его обжаловать. По мнению Прохорова, такой приговор — «фактически санкционированное решение» не выпускать 61-летнего Быкова из мест лишения свободы, поскольку «пребывание в колонии здоровья не добавляет».

Ранее Свердловский районный суд в Красноярске приговорил бывшего депутата и бизнесмена Анатолия Быкова на основании вердикта присяжных заседателей к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году.

По версии следствия, Быков подозревал, что 23-летний член его преступной группы Александр Наумов готовит на него покушение, — у них был конфликт из-за распределения доходов от совместной деятельности. По заказу бизнесмена, 24 июля 1994 года Наумова и его друга Кирилла Войтенко расстреляли из автомата и пистолета Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Первый был задержан и получил пожизненное лишение свободы, его подельник сейчас находится в розыске. Еще один причастный к организации убийства Владимир Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Он отбыл свой срок и уже находится на свободе. Свою вину Анатолий Быков не признал.

