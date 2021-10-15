На бизнесмена Быкова завели новое дело о подстрекательстве к убийству авторитета

В Красноярском крае следователи возбудили новое уголовное дело против бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По ее словам, расследование ведется по статьям 33 и 105 УК РФ («Подстрекательство другого человека путем угрозы к совершению убийства»).

По версии следствия, в 1998 году по указанию Быкова, который стремился повысить свой криминальный авторитет в регионе, был расстрелян его знакомый — 48-летний житель Красноярска. Погибший — авторитет Владимир Филиппов, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. За организацию его убийства осудили Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка.

7 сентября Свердловский районный суд Красноярска приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства в 1994 году. Присяжные признали его виновным.

По версии следствия, Быков подозревал, что 23-летний член его преступной группы Александр Наумов готовит на него покушение, — у них был конфликт из-за распределения доходов от совместной деятельности. По заказу бизнесмена, 24 июля 1994 года Наумова и его друга Кирилла Войтенко расстреляли из автомата и пистолета Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Первый был задержан и получил пожизненное лишение свободы, его подельник сейчас находится в розыске. Еще один причастный к организации убийства Владимир Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Он отбыл свой срок и уже находится на свободе. Свою вину Анатолий Быков не признал.