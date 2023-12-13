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12:04, 13 декабря 2023Россия

Депутаты в российском регионе остались без новогоднего банкета

Депутатам Курганской облдумы запретили проводить новогодний банкет

Фото: Unsplash

В Курганской области депутатам облдумы запретили проводить новогодний банкет. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, связанный с местными властями.

Застолье было отменено после того, как «кто-то донес на планы» парламентариев, сказал источник. Банкет был сорван, потому «что сейчас не время для этого», пояснил собеседник издания.

По словам еще одного источника из облдумы, отказ от мероприятия связан со спецоперацией. В прошлом году в регионе подобные банкеты также не проводились, отмечает издание.

Ранее один из депутатов Курганской областной думы захотел поставить памятник трактору Т-700 «Кировец». Парламентарий пояснил, что монумент решили посвятить советским труженикам, он будет символизировать стремление к труду.

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      Алан Босиков
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