Дочь Брук Шилдс вышла в свет в купленном матерью в год ее рождения платье

Дочь американской модели и актрисы Брук Шилдс Грир Хэммонд Хенчи вышла в свет в старом наряде матери. Об этом сообщает Page Six.

Девушка посетила вместе с родительницей премию «Герои CNN 2023». Хенчи решила надеть на церемонию вручения наград черное платье люксового бренда Ralph Lauren, которое было куплено матерью в год ее рождения. Отмечается, что 58-летняя манекенщица приобрела данное изделие в 2006 году для бала «Карусель надежды» и пришла в нем на мероприятие всего через шесть месяцев после рождения дочери.

Известно, что Хенчи не в первый раз примеряет наряды матери. В сентябре девушка посетила премьеру собственного шоу в отеле Cafe Carlyle в Нью-Йорке. Фотографы запечатлели девушку в бежевом платье длины макси на лямках, которое было покрыто блестящим кружевом. Согласно информации, Шилдс надевала упомянутый наряд на вечер Fash Bash, который проходил в Чикагском театре в 2003 году.

