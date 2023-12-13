Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:18, 13 декабря 2023Ценности

Дочь Брук Шилдс вышла в свет в купленном матерью в год ее рождения платье

Фото: Cindy Ord / Getty Images for CNN

Дочь американской модели и актрисы Брук Шилдс Грир Хэммонд Хенчи вышла в свет в старом наряде матери. Об этом сообщает Page Six.

Девушка посетила вместе с родительницей премию «Герои CNN 2023». Хенчи решила надеть на церемонию вручения наград черное платье люксового бренда Ralph Lauren, которое было куплено матерью в год ее рождения. Отмечается, что 58-летняя манекенщица приобрела данное изделие в 2006 году для бала «Карусель надежды» и пришла в нем на мероприятие всего через шесть месяцев после рождения дочери.

Известно, что Хенчи не в первый раз примеряет наряды матери. В сентябре девушка посетила премьеру собственного шоу в отеле Cafe Carlyle в Нью-Йорке. Фотографы запечатлели девушку в бежевом платье длины макси на лямках, которое было покрыто блестящим кружевом. Согласно информации, Шилдс надевала упомянутый наряд на вечер Fash Bash, который проходил в Чикагском театре в 2003 году.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров спрогнозировал окончание СВО

      Финляндия отказала в убежище прибывшим из России беженцам

      Раскрыты подробности о состоянии одного из подорвавшихся на мине россиян

      Опубликован список самых популярных актеров года

      Страны Северной Европы пообещали продолжить поддержку Киева

      Бомж притворился киллером и выманил деньги россиянки за отказ от ее ликвидации

      Директор омской школы заявила в полицию на участников СВО

      Тома Круза заподозрили в романе с бывшей женой российского олигарха. Что об этом известно?

      Названа покупающая нефть из России по ценам выше потолка европейская страна

      Российские ученые-полярники показали тренировку по основам выживания в Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости