Врач предупредил об опасности одной популярной группы препаратов для сердца

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что гормональные препараты увеличивают риск развития сердечных заболеваний у женщин после наступления менопаузы. О негативном влиянии популярной группы лекарств на здоровье медик предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист объяснил, что до недавнего времени оральные контрацептивы, содержащие эстроген, могли приводить к тромбозам и усиливать риск развития заболеваний сердца. «Потом дозы эстрогена значительно снизились, и сегодня считаются относительно безопасными», — отметил доктор.

При этом Мясников подчеркнул, что для женщин, у которых уже наступила менопауза, прием тех же гормональных препаратов все же увеличивает риски возникновения болезней сердца.

Ранее Александр Мясников назвал неэффективным распространенный способ лечения простуды. Он заявил, что принятие небольшого количества алкоголя не помогает устранить развивающуюся болезнь.

