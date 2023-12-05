Врач назвал неэффективным распространенный способ лечения простуды

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал неэффективным распространенный способ лечения простуды. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что принятие небольшого количества алкоголя не помогает устранить развивающуюся болезнь. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гостья телепередачи предположила, что при первых признаках простуды нужно выпить немного алкоголя, чтобы болезнь не развивалась. Доктор не согласился с мнением девушки и заявил, что такой способ лечения является неэффективным. «Ответ — нет, потому что простуда уже началась, уже болезнь, уже алкоголь не поможет», — пояснил специалист.

Ранее Мясников назвал главную ошибку, которую многие допускают при лечении простуды. Доктор рассказал, что люди при ОРВИ часто начинают принимать антибиотики, чего делать категорически нельзя.

До этого Мясников также перечислил три симптома, при которых больным простудой нужно обращаться к врачу. К ним доктор отнес одышку, которая возникает в состоянии покоя или при небольшой физической нагрузке, постоянную температуру выше 38 градусов и низкий уровень насыщения крови кислородом.