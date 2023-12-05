Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:43, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Врач назвал неэффективным распространенный способ лечения простуды

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал неэффективным распространенный способ лечения простуды. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что принятие небольшого количества алкоголя не помогает устранить развивающуюся болезнь. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гостья телепередачи предположила, что при первых признаках простуды нужно выпить немного алкоголя, чтобы болезнь не развивалась. Доктор не согласился с мнением девушки и заявил, что такой способ лечения является неэффективным. «Ответ — нет, потому что простуда уже началась, уже болезнь, уже алкоголь не поможет», — пояснил специалист.

Ранее Мясников назвал главную ошибку, которую многие допускают при лечении простуды. Доктор рассказал, что люди при ОРВИ часто начинают принимать антибиотики, чего делать категорически нельзя.

До этого Мясников также перечислил три симптома, при которых больным простудой нужно обращаться к врачу. К ним доктор отнес одышку, которая возникает в состоянии покоя или при небольшой физической нагрузке, постоянную температуру выше 38 градусов и низкий уровень насыщения крови кислородом.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине случайно раскрыли партнера по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан

      Раскрыт способ увеличить экспортные мощности России

      На Украине волонтерам предложили пойти на фронт

      В российском городе провалился асфальт

      Раскрыты подробности GTA VI

      Врач назвал детское шампанское ядом для одной категории россиян

      Сергей Жуков объяснил отказ от новогодних концертов

      Госдума одобрила закон об уничтожении беспилотников частными охранниками

      Врач раскрыла действенный способ избавиться от залысин

      Арестович назвал единственный способ закончить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости