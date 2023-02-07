Доктор Мясников назвал главную ошибку россиян при лечении простуды

Врач Мясников назвал прием антибиотиков главной ошибкой россиян при лечении простуды

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку, которую многие допускают при при лечении простуды. В эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор рассказал, что часто люди при ОРВИ начинают принимать антибиотики, чего делать категорически нельзя. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Это боль врачей: люди принимают антибиотики при вирусных заболеваниях. Это вообще не входит ни в какие ворота», — объяснил врач и добавил, что антибиотики, как правило, назначают только при бактериальных инфекциях. Специалист также отметил, что в США за назначение антибиотиков пациентам с вирусами врачей могут привлекать к ответственности в суде.

Ранее Мясников отговорил россиян обращаться к врачу с температурой ниже 38 градусов. Врач призвал справляться с легким ОРВИ дома «домашним режимом и терпением». Он напомнил, что обычно простуда длится три-четыре дня.

Мясников также назвал три симптома, при которых больным простудой нужно обращаться к врачу. К ним доктор отнес одышку, которая возникает в состоянии покоя или при небольшой физической нагрузке, постоянную температуру выше 38 градусов и низкий уровень насыщения крови кислородом (когда показания пульсоксиметра долго держатся меньше 94).