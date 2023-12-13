Дональд Туск стал новым премьером Польши

Дональд Туск стал полноправным премьером Польши после принятия присяги

Дональд Туск приведен к присяге президентом Польши Анджеем Дудой и стал полноправным новым премьер-министром страны. Об этом сообщает Newsweek Polska.

Церемония приведения к присяге началась утром 13 декабря в президентском дворце в Варшаве. Вместе с Туском к присяге приведены министры будущего польского правительства.

В ходе голосования в Сейме Польши вечером 12 декабря кабинет министров, возглавляемый лидером партии «Гражданская платформа», поддержали 248 депутатов. 201 парламентарий выступил против.