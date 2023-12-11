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18:25, 11 декабря 2023Мир

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Моравецкого

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает польское агентство PAP.

За вотум доверия выступили 190 польских депутатов, против проголосовали 266, воздержавшихся не было.

Теперь Сейм должен будет выбрать нового премьер-министра. Отмечается, что им должен стать лидер польской оппозиции Дональд Туск.

Ранее Туск выразил уверенность в том, что он станет премьер-министром Польши 11 или 12 декабря. Кроме того, он заявлял, что по итогам выборов три оппозиционные объединения Польши «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и намерены сформировать правительство.

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      Семен Александров
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