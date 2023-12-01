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17:56, 1 декабря 2023Мир

Туск выразил уверенность в получении поста премьер-министра Польши

Туск выразил уверенность в том, что станет премьером Польши 11-12 декабря
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил об уверенности в том, что он станет премьер-министром Польши 11 или 12 декабря, после того как парламент страны примет решение о вотуме доверия новому правительству. Об этом сообщает РИА Новости

«11 декабря, как вы знаете, мы выслушаем премьера [Матеуша] Моравецкого, и если время позволит, то 11 декабря мы также выберем нового премьера. Так что ожидайте новое правительство 11 декабря, если время позволит. Если не позволит — 12 декабря. Программная речь состоится 12 декабря», — заявил он.

13 ноября действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе с кабинетом министров после парламентских выборов, при этом выразив надежду, что 11 декабря он получит от парламента вотум доверия на продолжение своего премьерства.

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      Виктория Кондратьева
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