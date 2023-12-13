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15:17, 13 декабря 2023Россия

«Единая Россия» поддержала кандидатуру Путина на президентских выборах-2024

Медведев: «Единая Россия» поддерживает Путина на президентских выборах 2024 года

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Партия «Единая Россия» поддерживает кандидатуру президента России Владимира Путина на выборах главы государства 2024 года. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Медведев выразил надежду на то, что партия сделает все для того, чтобы Россия была сильным, могущественным и пользующимся авторитетом государством.

Будущее страны формируется прямо сейчас, отметил зампред Совбеза. Свой вклад в это вносят как бойцы на передовой, так и помогающие им в тылу граждане, в том числе и власть, заключил он.

Выборы президента России состоятся 17 марта. Путин объявил о своем участии в выборах 8 декабря в Кремле.

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      Алан Босиков
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