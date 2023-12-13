Экс-стюардесса попросила пассажиров не фотографировать одно место в самолете

BI: пассажирам самолетов рекомендовали не фотографировать дверь кабины пилотов

Бывшая стюардесса попросила авиапассажиров избегать одного места в самолете и не фотографировать его. Речь идет о двери, ведущей в кабину экипажа, сообщила она Business Insider (BI).

По словам экс-бортпроводницы и действующего пилота Карли Чамерлик, лучше вообще не подходить к этому месту в самолете. «Не слоняйтесь перед дверью кабины экипажа во время полета и не делайте ничего странного рядом с ней», — рекомендовала она.

Чамерлик объяснила, что фотографирование двери может быть воспринято как угроза безопасности воздушного судна.

Ранее другая стюардесса раскрыла несколько самых грязных мест на борту самолета и напугала пользователей сети. 33-летняя бортпроводница Кэт Камалани призналась, что члены экипажа никогда не дезинфицируют карманы кресел.