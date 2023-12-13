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13:08, 13 декабря 2023Путешествия

Еще одна курортная страна начала принимать российские карты

Платежная система «Мир» запустила прием карт в туристических районах Венесуэлы

Фото: Unsplash

Платежная система «Мир» запустила прием своих карт в POS-терминалах Banco de Venezuela в туристических районах Венесуэлы. О том, что еще одна курортная страна начала использовать российские карты, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение платежной системы.

По данным источника, теперь россияне смогут расплатиться картами «Мир» в магазинах, отелях и ресторанах в регионах Столичный округ, Нуэва-Эспарта (включает три острова: Маргарита, Коче и Кубагуа) и Боливар.

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Отмечается, что особенность платежной инфраструктуры Венесуэлы заключается в наличии нескольких POS-терминалов в одном торгово-сервисном предприятии. Российских туристов предупредили, что проводить оплату нужно через Banco de Venezuela.

Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» запустила прием карт на Кубе. В первую очередь сеть приема появится в самых популярных туристических локациях — например, в Гаване и на Варадеро.

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      Марина Черняк
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