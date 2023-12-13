Еще одна курортная страна начала принимать российские карты

Платежная система «Мир» запустила прием карт в туристических районах Венесуэлы

Платежная система «Мир» запустила прием своих карт в POS-терминалах Banco de Venezuela в туристических районах Венесуэлы. О том, что еще одна курортная страна начала использовать российские карты, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение платежной системы.

По данным источника, теперь россияне смогут расплатиться картами «Мир» в магазинах, отелях и ресторанах в регионах Столичный округ, Нуэва-Эспарта (включает три острова: Маргарита, Коче и Кубагуа) и Боливар.

Отмечается, что особенность платежной инфраструктуры Венесуэлы заключается в наличии нескольких POS-терминалов в одном торгово-сервисном предприятии. Российских туристов предупредили, что проводить оплату нужно через Banco de Venezuela.

Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» запустила прием карт на Кубе. В первую очередь сеть приема появится в самых популярных туристических локациях — например, в Гаване и на Варадеро.