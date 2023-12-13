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20:50, 13 декабря 2023Путешествия

Европейца нашли в Паттайе без признаков жизни рядом с баллоном с гелием

The Pattaya News: туриста нашли без признаков жизни в квартире в Паттайе

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Туриста из Словении нашли в квартире многоэтажного дома в Паттайе без признаков жизни. Подробности сообщает местное издание The Pattaya News.

По данным источника, инцидент произошел 6 декабря в южной части курорта Таиланда. 47-летнего европейца обнаружили лежащим на диване, рядом с ним находился баллон с гелием. В ходе осмотра комнаты полицейские не выявили никаких следов борьбы или обыска.

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Известно, что путешественник снимал жилье около месяца. Его нашел арендодатель, который до этого несколько раз безуспешно пытался связаться с клиентом. Расследование произошедшего продолжается.

Ранее в декабре российский турист употребил марихуану и едва не утонул в Паттайе. Мужчину достали из моря без сознания и с признаками тяжелого наркотического опьянения, а потом доставили в больницу.

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      Мария Борисова
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