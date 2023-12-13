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10:03, 13 декабря 2023Наука и техника

Потребление рыбы снизило риск задержки развития у детей

Microorganisms: потребление рыбы до 18 месяцев снижает риск задержки развития

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

Ученые Медицинского колледжа штата Пенсильвания выяснили, что добавление рыбы в рацион детей хотя бы раз в неделю снижает риск задержки нервного развития. Результаты научной работы опубликованы в журнале Microorganisms.

В исследовании приняли участие 142 младенцев в возрасте 6 и 12 месяцев и их матерей. Матери отвечали на вопросы стандартизированного опросника, связанного с питанием детей, а у шестимесячных младенцев брали образцы слюны и измеряли уровень активности различных бактерий ротовой полости. Кроме того, матери сообщали о развитии таких навыков, как бег, речь и социальное взаимодействие, когда их ребенку исполнялось 18 месяцев.

Команда обнаружила, что задержки нервного развития были связаны с отсутствием потребления рыбы детьми в возрасте 12 месяцев. Задержка нервного развития также была связана с повышенной активностью двух слюнных микробов — Candidatus gracilibacteria и Chlorobi.

По словам ученых, микробное разнообразие может иметь важное значение для метаболизма и усвоения необходимых питательных веществ, таких как длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе.

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      Александр Еникеев
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