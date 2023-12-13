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14:01, 13 декабря 2023Бывший СССР

Флаг России установили на окраине взятой под контроль Марьинки

Флаг России установили на окраине полностью взятой под контроль Марьинки в ДНР

Кадр: Telegram-канал Mash

Бойцы Российской армии установили флаг России на окраине полностью взятой под контроль Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Триколор водрузили танкисты 150-й мотострелковой дивизии. Уточняется, что контроль России над городом начали признавать украинские СМИ.

Российские войска подняли флаг над Марьинкой 10 декабря. Тогда штурмовики закреплялись на занятых территориях, проводили разведку лесополосы и уничтожали выявленные огневые точки противника.

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      Алевтина Запольская
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