Флаг России установили на окраине взятой под контроль Марьинки

Флаг России установили на окраине полностью взятой под контроль Марьинки в ДНР

Бойцы Российской армии установили флаг России на окраине полностью взятой под контроль Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Триколор водрузили танкисты 150-й мотострелковой дивизии. Уточняется, что контроль России над городом начали признавать украинские СМИ.

Российские войска подняли флаг над Марьинкой 10 декабря. Тогда штурмовики закреплялись на занятых территориях, проводили разведку лесополосы и уничтожали выявленные огневые точки противника.