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14:30, 13 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала полицейского за вымогательство крупной суммы за секс

В Екатеринбурге ФСБ задержала полицейского, вымогавшего 900 тыс. рублей за секс

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге ФСБ задержала сотрудника уголовного розыска по подозрению в вымогательстве, сообщает Ura.ru.

По данным источника, полицейский помогал своей знакомой. Та вступила в интимную связь с мужчиной по обоюдному согласию, однако потом решила просить за секс по 500 тысяч рублей. Мужчина отказался платить. Тогда россиянка обратилась к знакомому полицейского и стала требовать у потерпевшего уже 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске арестовали сотрудницу полиции, организовавшую незаконную миграцию.

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      Илона Палей
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