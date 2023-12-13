ФСБ задержала полицейского за вымогательство крупной суммы за секс

В Екатеринбурге ФСБ задержала полицейского, вымогавшего 900 тыс. рублей за секс

В Екатеринбурге ФСБ задержала сотрудника уголовного розыска по подозрению в вымогательстве, сообщает Ura.ru.

По данным источника, полицейский помогал своей знакомой. Та вступила в интимную связь с мужчиной по обоюдному согласию, однако потом решила просить за секс по 500 тысяч рублей. Мужчина отказался платить. Тогда россиянка обратилась к знакомому полицейского и стала требовать у потерпевшего уже 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске арестовали сотрудницу полиции, организовавшую незаконную миграцию.