Сотрудницу полиции арестовали за организацию канала незаконной миграции

В Челябинске арестовали сотрудницу полиции, организовавшую незаконную миграцию

Ленинский районный суд Челябинска арестовал сотрудницу управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону, организовавшую канал незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Женщина пробудет под стражей два месяца.

Ранее сообщалось, что ее вместе с пособниками задержали сотрудники ФСБ. Канал незаконной миграции функционировал долгое время под прикрытием государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.