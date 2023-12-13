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13:57, 13 декабря 2023Силовые структуры

Сотрудницу полиции арестовали за организацию канала незаконной миграции

В Челябинске арестовали сотрудницу полиции, организовавшую незаконную миграцию

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Челябинска арестовал сотрудницу управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону, организовавшую канал незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Женщина пробудет под стражей два месяца.

Ранее сообщалось, что ее вместе с пособниками задержали сотрудники ФСБ. Канал незаконной миграции функционировал долгое время под прикрытием государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

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