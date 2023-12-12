ФСБ задержала сотрудницу полиции за организацию канала незаконной миграции

В Челябинске ФСБ задержала сотрудницу управления по вопросам миграции

В Челябинске сотрудники ФСБ вместе с коллегами из регионального управления Следственного комитета ликвидировали канал незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщил сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства рассказал, что канал функционировал долгое время под прикрытием государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. В рамках дела задержали организатора, сотрудницу управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону и их пособников. Дома и на работе у задержанных прошли обыски.

Ранее в Новгородской области следователи возбудители уголовное дело по такой же статье в отношении начальницы отдела по вопросам миграции районного ОМВД.