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13:25, 12 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала сотрудницу полиции за организацию канала незаконной миграции

В Челябинске ФСБ задержала сотрудницу управления по вопросам миграции

Фото: Fractal Pictures / Shutterstock / Fotodom

В Челябинске сотрудники ФСБ вместе с коллегами из регионального управления Следственного комитета ликвидировали канал незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщил сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства рассказал, что канал функционировал долгое время под прикрытием государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. В рамках дела задержали организатора, сотрудницу управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону и их пособников. Дома и на работе у задержанных прошли обыски.

Ранее в Новгородской области следователи возбудители уголовное дело по такой же статье в отношении начальницы отдела по вопросам миграции районного ОМВД.

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      Варвара Митина
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