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20:58, 8 декабря 2023Силовые структуры

Начальница российского отдела по вопросам миграции незаконно помогала мигрантам

В Новгородской области завели дело на силовика за участие в незаконной миграции

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

В Новгородской области следователи возбудители уголовное дело в отношении начальницы отдела по вопросам миграции районного ОМВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Она проходит обвиняемой по статье 322.1. («Организация незаконной миграции») УК РФ.

По версии следствия, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года подозреваемая организовала незаконное пребывание в России граждан Таджикистана и получение ими гражданства. Она помогала иностранцам заключать фиктивные браки с россиянами, после которых они получали разрешение на временное проживание без учета квоты.

Ранее в Санкт-Петербурге миграционная служба незаконно поставила на учет 100 тысяч мигрантов.

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      Варвара Митина
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