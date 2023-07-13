Российская миграционная служба фиктивно поставила на учет 100 тысяч мигрантов

В Петербурге миграционная служба фиктивно поставила на учет 100 тысяч мигрантов

В Санкт-Петербурге миграционная служба незаконно поставила на учет 100 тысяч мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По факту возбуждено уголовное дело по статям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. По версии следствия, муниципальный депутат создал преступное сообщество для изготовления фиктивных документов о постановке иностранцев на учет.

Его подельниками стали десять человек, в том числе экс-замначальника Управления по вопросам миграции МВД России по городу и области. Они регистрировали мигрантов в нежилых помещениях организаций, которые якобы предоставляли временное жилье для иностранцев. Однако те проживать по указанному адресу не планировали.

В Управлении по вопросам миграции прошли обыски. Были изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Всем фигурантам предъявлены обвинения.

