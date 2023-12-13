Генсек СНГ опроверг предположения о развале содружества

Генсек СНГ Лебедев: разговоры о развале содружества являются выдумкой

Разговоры о том, что Содружество Независимых Государств (СНГ) находится на грани развала — это ложь и выдумки. Об этом заявил генсек СНГ Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, впереди у СНГ несколько важных интеграционных мероприятий, таких как внеочередное заседание Совета глав правительств по инициативе премьер-министра России, которое состоится 18 декабря, а также неформальная встреча глав государств СНГ 26 декабря.

«Мне кажется, это хорошее доказательство того, что СНГ продолжает существовать, совершенствовать свою деятельность. Все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, скоро приведут к ликвидации интеграционного объединения, — это все ложь, выдумки», — заявил генсек СНГ.

При этом он также признал наличие проблем в рамках содружества. «Эти проблемы… обсуждаются в довольно откровенной атмосфере с целью найти общие пути решения. Надеемся, что решения будут найдены», — подчеркнул Лебедев.

Ранее сообщалось, что у президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет возможность пообщаться, если премьер приедет на встречу СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Пашиняна ждут на этой встрече.