В Ереване заявили об углублении отношений с Евросоюзом

Глава МИД Армении Мирзоян сообщил об углублении отношений страны с ЕС

Армения продолжает углубление отношений с Европейским Союзом. Курс Еревана на ЕС подтвердил глава МИД республики Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, его слова приводит РИА Новости.

Министр иностранных дел Армении рассказал, что Евросоюз подтвердил поддержку демократических реформ в стране. Кроме того, ЕС помогает Армении с поиском возможностей для диверсификации экономики и путей поставок товаров.

«Есть самые разные программы и направления, о которых я пока говорить не хочу, так как они находятся на этапе обсуждений. Но будем надеяться на успех обсуждений, тогда мы сможем публично говорить о деталях этих проектов», — заявил руководитель дипведомства.

Ранее Арарат Мирзоян заявил, что Армения поддерживает начало переговоров с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС. Он также отметил, что республика также разделяет европейские стремления.