Армения поддержала стремление Молдавии и Украины в ЕС

Глава МИД Мирзоян: Армения поддерживает стремление Молдавии и Украины в ЕС

Армения поддерживает стремление Украины и Молдавии попасть в ЕС, а также сама разделяет европейские стремления. Об этом рассказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе министерской встречи Восточного партнерства в Брюсселе, его слова передает ТАСС.

По словам министра, правительство республики одобряет решение Еврокомиссии о начале переговоров с Киевом и Кишиневом о членстве в ЕС и предоставлении Грузии статуса кандидата.

«Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские стремления», — заявил он.

Глава дипведомства отметил, что Восточное партнерство оказало вклад в процесс демократического перехода в стране. Он также подчеркнул, что «Армения приняла четкое решение выбрать необратимый путь демократизации и реформ», который планирует продолжать при поддержке Евросоюза.

Кроме того, Мирзоян сообщил, что «Ереван намерен настолько сблизиться с ЕС, насколько ЕС сочтет это возможным».

Ранее министр иностранных дел республики рассказал, что положительно оценивает отношения с ЕС. Об этом он заявил во время встречи с главой дипмиссии Европейского Союза в Армении Василисом Марагосом.