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17:57, 8 декабря 2023Бывший СССР

В Армении положительно оценили отношения с ЕС

Глава МИД Армении Мирзоян положительно оценил диалог по безопасности с ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян положительно оценил диалог с Европейским союзом (ЕС) по безопасности в ходе встречи с главой дипмиссии ЕС в Армении Василисом Марагосом. Сообщение об итогах встречи опубликовала пресс-служба ведомства.

Мирзоян и Марагос подвели итоги недавних встреч руководства Армении с еврочиновниками и выразили удовлетворение активным диалогом в сфере политики и безопасности. Также дипломаты затронули процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, в частности, совместное заявление аппаратов премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

Стороны также обсудили ход реформ в Армении и их поддержку со стороны ЕС. Дипломаты подчеркнули важность запуска диалога по вопросу либерализации виз между Арменией и Евросоюзом.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с послами Евросоюза. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и процесс регулирования армяно-азербайджанских отношений.

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      Юрий Леонов
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