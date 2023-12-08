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00:05, 8 декабря 2023Бывший СССР

Баку и Ереван подтвердили намерение подписать мирный договор

Армения и Азербайджан подтвердили намерение подписать мирный договор

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Баку и Ереван подтвердили намерение подписать мирный договор. Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, пишет РИА Новости.

Отмечается, что стороны планируют «нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности».

7 декабря стало известно, что Азербайджан и Армения обменялись задержанными военнослужащими. Как уточняется, в качестве жеста доброй воли Азербайджан освободил 32 армянских военных. В ответ Армения передала властям соседней республики двоих азербайджанских военнослужащих.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения сможет сохранить свой суверенитет, если станет хорошим соседом. Политик заявил, что Армения должна показать умение оказывать поддержку.

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      Марина Совина
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