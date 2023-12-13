ХАМАС поддержало резолюцию ООН о немедленном прекращении огня

Представитель ХАМАС ар-Ришк поддержал резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС приветствует резолюцию Генеральной ассамблеи (ГА) ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа, заявил член политбюро движения Иззат ар-Ришк. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале движения.

Ар-Ришк поприветствовал требование ООН о гуманитарном прекращении огня.

«Мы призываем международное сообщество продолжать оказывать давление на оккупанта (Израиль — прим. «Ленты.ру»), чтобы он выполнил резолюцию и прекратил свою агрессию (...) в отношении нашего народа», — заявили в ХАМАС.

В ночь на 13 декабря ГА ООН приняла резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий. Документ, предложенный Египтом и Мавританией, поддержали 153 страны, 10 высказались против, еще 23 воздержались.

