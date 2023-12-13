Генассамблея ООН потребовала прекратить огонь в секторе Газа

ГА ООН приняла приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в Газе

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий. Об этом сообщает РИА Новости.

За документ по Палестине, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против. Еще 23 воздержались.

Ранее США заблокировали проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Совете Безопасности ООН по сектору Газа. Соавторами резолюции выступили 97 стран-членов ООН. За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза, однако Соединенные Штаты наложили вето на проект. От голосования воздержалась Великобритания.