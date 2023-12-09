США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа

США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН по сектору Газа

США заблокировали проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Совете Безопасности ООН по сектору Газа, об этом сообщает РИА Новости.

За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза, однако Соединенные Штаты наложили вето на проект. От голосования воздержалась Великобритания.

Соавторами резолюции выступили 97 стран — членов ООН. Она предполагает немедленное гуманитарное прекращение огня и освобождение всех заложников. Совет Безопасности международной организации также повторил требование ко всем сторонам конфликта о необходимости исполнять обязательства в рамках международного права.

В документе также выражается глубокая обеспокоенность «в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского мирного населения».

До голосования координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил об отказе США поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа.

