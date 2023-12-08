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22:32, 8 декабря 2023Мир

США отказались поддержать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Белый дом: США не поддержат проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

Фото: Pixabay

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил об отказе США поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Представитель американской администрации отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, собираются ли США изменить свою позицию относительно проекта резолюции ОАЭ, которая в ближайшее время должна быть рассмотрена Совбезом международной организации.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал планы Израиля затопить тоннели в секторе Газа военным преступлением. Дипломат указал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже выстроила систему труб и насосов, предназначенных для закачивания воды, и в настоящее время обсуждает с США практические аспекты затопления.

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      Марина Совина
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