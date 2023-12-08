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22:11, 8 декабря 2023Мир

В России назвали планы Израиля затопить туннели в Газе военным преступлением

Полянский назвал планы Израиля затопить туннели в Газе военным преступлением
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал планы Израиля затопить туннели в секторе Газа военным преступлением. Его слова приводит ТАСС.

«Военные преступления идут по нарастающей — в последние дни распространилась шокирующая информация о планах Израиля по затоплению подземных сооружений в секторе Газа морской водой. Такой шаг, в случае его принятия, будет являться очевидным военным преступлением», — подчеркнул дипломат.

Полянский указал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже выстроила систему труб и насосов, предназначенных для закачивания воды, и в настоящее время обсуждает с США практические аспекты затопления.

По словам первого зампостпреда России, предвзятые СМИ называют это «гениальным тактическим решением» и не задаются вопросом, какие последствия оно может иметь. Он отметил, что закачка тысяч кубометров соленой воды в грунт подорвет и без того хрупкие сельскохозяйственные возможности сектора Газа за счет загрязнения грунтовых вод.

5 декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что Израиль планирует затопить туннели в анклаве, в которых, вероятно, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС.

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      Марина Совина
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