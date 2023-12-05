Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:34, 5 декабря 2023Мир

Израиль задумал затопить туннели в Газе морской водой

WSJ: Израиль рассматривает возможность затопления туннелей в Газе морской водой
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Власти Израиля рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных туннелей, в которых, как думают израильские военные, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Эти установки способны, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить туннели в течение нескольких недель.

Окончательного решения израильские власти пока не приняли, мнения в американской администрации, которую Тель-Авив проинформировал о подобной возможности, также разделились.

Материалы по теме:
Один из лидеров ХАМАС приехал в Москву на переговоры. Он обсудил освобождение заложников и эвакуацию россиян из Газы
Один из лидеров ХАМАС приехал в Москву на переговоры.Он обсудил освобождение заложников и эвакуацию россиян из Газы
26 октября 2023
Тактику ХАМАС сравнили с действиями ИГ в Ираке. Станет ли операция в Газе повторением кровопролитной битвы за Мосул?
Тактику ХАМАС сравнили с действиями ИГ в Ираке.Станет ли операция в Газе повторением кровопролитной битвы за Мосул?
1 ноября 2023
«Это одна из возможностей» Израильский министр допустил ядерный удар по Газе
«Это одна из возможностей»Израильский министр допустил ядерный удар по Газе
5 ноября 2023

Поскольку степень водонепроницаемости туннелей точно неясна, влияние попытки их затопления на почву и грунтовые воды невозможно просчитать. Также нельзя выяснить, что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Кроме того, существует вероятность попадания в почву опасных веществ, которые, могут находиться в туннелях.

По мнению некоторых бывшие американские чиновники, подобная мера может поставить президента США Джо Байдена и его администрацию в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира. При этом за то время, которое потребуется на затопление туннелей, скрывающиеся там боевики ХАМАС смогут их покинуть. Как считает бывший сотрудник ЦРУ, подтопление туннелей может вынудить ХАМАС их покинуть, но, если пустить в них соленую воду, «это может обострить гуманитарный кризис» в секторе Газа.

В ноябре бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак предупредил, что у Израиля осталось всего несколько недель для уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку симпатии к еврейскому государству, особенно в США, уменьшаются из-за атак ЦАХАЛ по Газе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска перерезали снабжение ВСУ на артемовско-соледарском участке. Что происходит в Артемовском?

      Иностранец назвал три восхищающих его черты россиянок

      Российские военные пресекли действия группы минирования ВСУ

      На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

      В России предложили ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления

      Мужчины и женщины рассказали о своих главных сексуальных страхах

      Мужчине оторвали пенис во время драки

      В США обозначили сроки для вынесения решения по импичменту Байдену

      На Украине призвали не втягивать ВСУ в политические интриги

      Дуа Липа появилась на премии в прозрачном платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости