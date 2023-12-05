Израиль задумал затопить туннели в Газе морской водой

WSJ: Израиль рассматривает возможность затопления туннелей в Газе морской водой

Власти Израиля рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных туннелей, в которых, как думают израильские военные, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Эти установки способны, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить туннели в течение нескольких недель.

Окончательного решения израильские власти пока не приняли, мнения в американской администрации, которую Тель-Авив проинформировал о подобной возможности, также разделились.

Поскольку степень водонепроницаемости туннелей точно неясна, влияние попытки их затопления на почву и грунтовые воды невозможно просчитать. Также нельзя выяснить, что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Кроме того, существует вероятность попадания в почву опасных веществ, которые, могут находиться в туннелях.

По мнению некоторых бывшие американские чиновники, подобная мера может поставить президента США Джо Байдена и его администрацию в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира. При этом за то время, которое потребуется на затопление туннелей, скрывающиеся там боевики ХАМАС смогут их покинуть. Как считает бывший сотрудник ЦРУ, подтопление туннелей может вынудить ХАМАС их покинуть, но, если пустить в них соленую воду, «это может обострить гуманитарный кризис» в секторе Газа.

В ноябре бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак предупредил, что у Израиля осталось всего несколько недель для уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку симпатии к еврейскому государству, особенно в США, уменьшаются из-за атак ЦАХАЛ по Газе.