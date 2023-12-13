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17:15, 13 декабря 2023Из жизни

В российском городе пассажир оставил пса на морозе у аэропорта и улетел

В Новокузнецке брошенный хозяином пес сутки просидел на морозе у аэропорта

Около аэропорта в городе Новокузнецке обнаружили растерянного пса. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Домашняя собака почти сутки просидела на морозе в минус 35 градусов по Цельсию недалеко от входа в терминал. Предполагают, что пассажир самолета оставил ее снаружи перед посадкой и улетел. Брошенный пес при этом упрямо ждал хозяина и отказывался уходить.

Беспокойное животное заметили на улице сотрудники парковки. Они завели его в помещение, отогрели и накормили. За псом пообещали приглядывать до тех пор, пока не найдется хозяин.

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      Антонина Черташ
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