В российском городе пассажир оставил пса на морозе у аэропорта и улетел

В Новокузнецке брошенный хозяином пес сутки просидел на морозе у аэропорта

Около аэропорта в городе Новокузнецке обнаружили растерянного пса. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Домашняя собака почти сутки просидела на морозе в минус 35 градусов по Цельсию недалеко от входа в терминал. Предполагают, что пассажир самолета оставил ее снаружи перед посадкой и улетел. Брошенный пес при этом упрямо ждал хозяина и отказывался уходить.

Беспокойное животное заметили на улице сотрудники парковки. Они завели его в помещение, отогрели и накормили. За псом пообещали приглядывать до тех пор, пока не найдется хозяин.

Ранее сообщалось, что жители Брянска воссоединились с собакой, пропавшей два года назад. Пса по кличке Зевс нашли в другом городе.