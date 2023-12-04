Россияне случайно нашли пропавшую два года назад собаку в другом городе

В России хозяева воссоединились с пропавшей два года назад собакой

Жители Брянска воссоединились с собакой, пропавшей два года назад. Пса по кличке Зевс нашли в другом городе, сообщает Telegram-канал Baza.

Зевс потерялся в 2021 году, когда его хозяева жили в Ржеве в Тверской области. Россияне обращались в поисковые группы, но попытки найти собаку не увенчались успехом. Несмотря на это, они не оставляли попыток отыскать питомца и периодически просматривали объявления о найденных животных в социальных сетях. Так, спустя два года разлуки они случайно наткнулись на объявление с Зевсом.

Выяснилось, что собака находится в Твери. Ее нашла местная зоозащитница в районе Бобачевской рощи. Так как никто не знал настоящую кличку пса, его прозвали Рыжиком.

Хозяева тут же вязались с зоозащитницей и вскоре воссоединились с Зевсом. Отмечается, что пес сразу вспомнил свою кличку. Он будет встречать Новый год в кругу семьи.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании воссоединился с пропавшей собакой благодаря дрону. Бродящего по пастбищу лабрадора нашли всего в 600 метрах от дома.

