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17:03, 4 декабря 2023Из жизни

Россияне случайно нашли пропавшую два года назад собаку в другом городе

В России хозяева воссоединились с пропавшей два года назад собакой

Кадр: Telegram-канал Baza

Жители Брянска воссоединились с собакой, пропавшей два года назад. Пса по кличке Зевс нашли в другом городе, сообщает Telegram-канал Baza.

Зевс потерялся в 2021 году, когда его хозяева жили в Ржеве в Тверской области. Россияне обращались в поисковые группы, но попытки найти собаку не увенчались успехом. Несмотря на это, они не оставляли попыток отыскать питомца и периодически просматривали объявления о найденных животных в социальных сетях. Так, спустя два года разлуки они случайно наткнулись на объявление с Зевсом.

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Выяснилось, что собака находится в Твери. Ее нашла местная зоозащитница в районе Бобачевской рощи. Так как никто не знал настоящую кличку пса, его прозвали Рыжиком.

Хозяева тут же вязались с зоозащитницей и вскоре воссоединились с Зевсом. Отмечается, что пес сразу вспомнил свою кличку. Он будет встречать Новый год в кругу семьи.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании воссоединился с пропавшей собакой благодаря дрону. Бродящего по пастбищу лабрадора нашли всего в 600 метрах от дома.

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      Алиса Удовик
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