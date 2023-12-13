Ирину Шейк высмеяли в сети за задний фон на новом снимке

Пользователи сети высмеяли российскую супермодель Ирину Шейк за задний фон на новом снимке. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 37-летняя манекенщица позирует в мини-платье, оформленном сияющими цепями, и черном оверсайз-пиджаке. Кроме того, она надела открытые босоножки на завязках.

Поклонники обратили внимание на стену позади знаменитости. На ней была изображена пожилая пара в купальных костюмах. «Тебя даже не портит фон на первой фотографии», «Заряженный фон», «Странный фотограф», «Этот фон лучше всего», «Что с тобой происходит? Не могу смотреть на твои снимки в последнее время», — с иронией высказывались они.

Ранее модель Ирина Шейк поделилась снимком в необычном образе и развеселила русскоязычных фанатов. Знаменитость разместила серию фото, на которых она позирует на фоне Эйфелевой башни в Париже. На ней был надет черный плащ, оформленный широким поясом. Ее образ дополнили носки бренда Nike с кожаными босоножками на шпильке.