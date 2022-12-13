Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:00, 13 декабря 2022Ценности

Ирина Шейк надела носки с босоножками и развеселила русскоязычных фанатов

Модель Ирина Шейк надела в Париже носки с босоножками и развеселила русскоязычных фанатов

Фото: @irinashayk

Российская модель Ирина Шейк поделилась снимком в необычном образе и развеселила русскоязычных фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила серию фото, на которых она позирует на фоне Эйфелевой башни в Париже. На ней надет черный плащ, оформленный широким поясом. Ее образ дополняют носки бренда Nike с кожаными босоножками на шпильке. «Париж ночью», — подписала публикацию звезда, которая набрала 106 тысяч лайков.

Фото: @irinashayk

Поклонники оценили внешний вид Шейк, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Когда мама попросила сейчас же выйти помочь с пакетами и выбегаешь в первой попавшейся обуви», «Буду показывать фото Ирины коллегам. Так хожу на работе в детском саду, потому что ноги мерзнут. А бабы говорят, что я "колхоз"», «Пацана не скрыть за широкими штанами», «Кайф, особенно носки!», «Наконец-то! Теперь мне не будет стыдно летом носить носки со шлепанцами», — с иронией высказывались они.

Ранее Ирина Шейк посетила премию British Fashion Awards в дешевой одежде из ассортимента шведского бренда H&M. Знаменитость появилась на публике в блестящем платье длины макси черного цвета, покрытом пайейтками, за 140 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей). Наряд дополняла баска, а также глубокое декольте и разрез на ноге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли подписание Путиным указа о смене руководства Генштаба
«Одноклассники» раскрыли способы заработка на блоге
В Минздраве призвали не переносить грипп «на ногах» из-за серьезных последствий
На Украине заявили о готовности МАГАТЭ направить постоянную миссию на ЗАЭС
Макрон рассказал об успехах МАГАТЭ на ЗАЭС
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
Россиянам назвали востребованные вакансии на любимом курорте богачей
В Кремле рассказали о постоянном общении Путина и Си Цзиньпина
Анонсировано строительство нового города в Херсонской области
Ввоз подержанных машин в Россию взлетел
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.