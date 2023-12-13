Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:23, 13 декабря 2023Мир

Израиль начал затапливать туннели под сектором Газа

WSJ: израильские военные начали затапливать туннели ХАМАС под сектором Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильские военные начали закачивать воду в туннели радикального палестинского движения ХАМАС под сектором Газа. О том, что Израиль начал затапливать туннели, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников, информированных об операциях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что начавшаяся попытка затопить туннели водой из Средиземного моря является одним из нескольких методов, которые Израиль использует, чтобы попытаться очистить и разрушить их. По словам источников газеты, эта операция, вероятно, займет несколько недель.

При этом некоторые представители администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что использование морской воды может быть неэффективным и может поставить под угрозу запасы пресной воды в анклаве.

Представитель министра обороны Израиля отказался от комментариев, заявив, что операции в туннеле засекречены.

Ранее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант заявил, что ХАМАС находится на грани распада. Он добавил, что ЦАХАЛ приближается к переломному моменту в операции на севере сектора Газа. Министр сообщил, что израильские военные берут под контроль последние оплоты движения на севере анклава.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Тот же старый хлам. Ничего нового» Почему визит Зеленского в США закончился полным провалом?

      В России состоялась уникальная акция

      Представитель SHAMAN отреагировал на анонс концерта артиста в Киеве

      Зеленского подловили на лжи об успехах Российской армии на Украине. Что он сказал не так?

      ЦИК нашел замену самому богатому депутату Госдумы

      ООН потребовала от бывшего украинского сотрудника 60 миллионов долларов

      Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию

      Тренер голливудских знаменитостей перечислил способы продлить молодость

      Дональд Туск стал новым премьером Польши

      Раскрыта опасность спящих вулканов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости