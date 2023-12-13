Израиль начал затапливать туннели под сектором Газа

WSJ: израильские военные начали затапливать туннели ХАМАС под сектором Газа

Израильские военные начали закачивать воду в туннели радикального палестинского движения ХАМАС под сектором Газа. О том, что Израиль начал затапливать туннели, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников, информированных об операциях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что начавшаяся попытка затопить туннели водой из Средиземного моря является одним из нескольких методов, которые Израиль использует, чтобы попытаться очистить и разрушить их. По словам источников газеты, эта операция, вероятно, займет несколько недель.

При этом некоторые представители администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что использование морской воды может быть неэффективным и может поставить под угрозу запасы пресной воды в анклаве.

Представитель министра обороны Израиля отказался от комментариев, заявив, что операции в туннеле засекречены.

Ранее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант заявил, что ХАМАС находится на грани распада. Он добавил, что ЦАХАЛ приближается к переломному моменту в операции на севере сектора Газа. Министр сообщил, что израильские военные берут под контроль последние оплоты движения на севере анклава.