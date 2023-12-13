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07:27, 13 декабря 2023Среда обитания

Известный актер рассказал о взаимном раздражении между москвичами и приезжими

Актер Аристарх Ливанов рассказал, что москвичи сильно раздражают приезжих

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Между москвичами и приезжими существует взаимное раздражение. Об этом заявил советский и российский актер Аристарх Ливанов в интервью для «Москвич Mag».

Артист отметил, что жители столицы заслуживают похвалы за свое терпение. «Москвичей надо, конечно, хвалить. Москвичи терпеливы, потому что с раздражением, которое москвичам доставляют немосквичи, бороться бесполезно», — пояснил он.

По словам Ливанова, люди, переехавшие в Москву из других регионов, в свою очередь, не всегда положительно реагируют на актеров из Москвы из-за неприязни к коренным жителям город. «Они немного дистанцируются. (зрители — прим. «Ленты.ру») Москвичи их всерьез раздражают», — заявил актер.

Ранее актриса Алина Насибуллина, переехавшая в Москву из Новосибирска, рассказала о тяжелой жизни в российской столице. По ее словам, город «много дает», но в то же время отнимает большое количество энергии.

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      Александра Качан
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